Giochi del decennio | Hotline Miami | una metafora videoludica della violenza | del

Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Oddio, Hotline Miami! Posso ancora provare le sensazioni che mi ha trasmesso. Che incredibile metafora sulla violenza! Che incredibile modo d'ispirarsi a Shadow of the Colossus, prendendone la moralità della trama, capovolgendola e decontestualizzandola.Quel che è strano, però, è che penso che le metafore siano abbastanza scadenti. Molto spesso una metafora vi rende passivi: finirete per guardare, leggere, giocare o fare qualsiasi cosa, e saprete con certezza quale contenuto avete appena consumato e qual era il suo intento. A quel punto saprete anche cosa fare in seguito, il che solitamente è il nulla.

