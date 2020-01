Festival di Sanremo 2020: spunta il nome di una nuova co-valletta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020: confermate le voci sulla trattativa in corso con una nota giornalista e scrittrice Il casting vallette del Festival di Sanremo 2020 continua. Latitano tuttora le certezze su chi affiancherà Amadeus alla kermesse canora e in questa occasione spunta un nome totalmente inedito. Lei è sempre una bella donna ma non è un’influencer, un’attrice o un’affermata conduttrice. Si tratta di Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese nota in Italia per aver partecipato negli scorsi mesi a vari talk politici e d’attualità, da Che Tempo Che Fa a PiazzaPulita. A confermarne la candidatura Dagospia. Il portale si interroga su colei che supporterà Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020. E nel lungo elenco rientra proprio la giornalista. Il presentatore l’avrebbe incontrata la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano per avanzare l’allettante proposta e lei, ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - repubblica : Oggi su Rep: ???? Sanremo, tutti contro Rula Jebreal. È vero, il festival è proprio lo specchio del paese [di ANTONIO… - Tg1Raiofficial : ?? Festival di Sanremo: al #tg1 #Amadeus elenca i 22 big #sanremo2020 -