Comprano un autobus e lo fanno diventare un posto accogliente per senza fissa dimora (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una coppia, Ian e Tammy vive a Cefn Fforest, nella città di Blackwood in Galles. La coppia è serpe stata molto attenta ai bisogni delle persone più in difficoltà e un giorno, durante un viaggio che hanno fatto a Bristol, ha visto che esisteva un progetto che si chiama “Bristol Home for the Night“. Si tratta di un autobus realizzato da Jasper Thompson che è stato trasformato in un rifugio per i “senza fissa dimora”. , Ian e Tammy , tornando a casa hanno voluto duplicare quell’idea e, facendosi aiutare da diversi volontari e con il gruppo Helping Open People’s Eyes (HOPE), hanno raccolto una cifra abbastanza consistente, hanno acquistato un autobus e l’hanno trasformato in un rifugio molto accogliente. L’autobus, infatti, a bordo ha una cucina, 12 letti docce e servizi igienici. Con le prime 5000 sterline hanno raggiunto il primo obbiettivo e poi con altri ... Leggi la notizia su baritalianews

