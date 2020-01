Capodanno 2020 a Milano, due ragazzi perdono la mano a causa dei botti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Grave il bilancio dei feriti per la notte di Capodanno a Milano e provincia: due ragazzi hanno subito l'amputazione di una mano a causa dei botti. Nel capoluogo lombardo, un 23enne, intorno a mezzanotte, ha perso la mano a causa di un incidente con un petardo; stessa cosa per un ragazzino di 14 anni a Cuggiono. A Limbiate, in Brianza, un 24enne ha invece perso tutte le dita di una mano. Leggi la notizia su milano.fanpage

