Calendario Dakar 2020: date, programma tappe, orari, tv e streaming (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Primo giorno di 2020 ed è subito è il momento di pensare a quel che c’è. Nel Motorsport, c’è qualcosa di tradizionale e intrepido che attende gli appassionati, ovvero la Dakar. Siamo pronti ad assistere alla 42esima edizione della corsa più dura del mondo che, per l’ennesima volta, cambierà il proprio scenario. Dopo i tempi lontani nei quali la corsa prendeva il via da Parigi per concludersi in Senegal, e dopo le ultime edizioni disputate in Sud America negli ultimi 10 anni, la Maratona nel deserto sarà in territorio saudita. La competizione, infatti, scatterà nella giornata del 5 gennaio da Jeddah in Arabia Saudita, per concludersi il 17 gennaio a Qiddiyah dopo 12 tappe e circa 9000 chilometri. Le categorie, come tradizione, saranno suddivise in auto, moto, camion, quad e side-by-side. In questo 2020 vedremo numerosi campioni al via della gara, con Fernando Alonso che ... Leggi la notizia su oasport

