Brescia, morto a 66 anni lo chef Vittorio Fusari: stroncato da un malore mentre era in ospedale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo chef Bresciano Vittorio Fusari è morto all'età di 66 anni, stroncato da un grave malore. Il cuoco, nome molto noto nel mondo della ristorazione, si trovava già da alcune settimane all'ospedale Mellino Mellini di Chiari, in cura dopo un principio di infarto e si stava riprendendo, quando le sue condizioni di salute sono precipitate di colpo. Leggi la notizia su milano.fanpage

