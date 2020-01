Botti di Capodanno a Napoli, il bilancio parla di 48 feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A poco sono servite le varie ordinanze, il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno si mantiene alto per la provincia di Napoli. La Questura ha reso noto che nella città si sono verificati 22 casi di feriti, mentre nella provincia 26. Nessuno dei 46 totali, tuttavia, versa in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, mentre due da lanciarazzi. I minorenni sono tre. L'articolo Botti di Capodanno a Napoli, il bilancio parla di 48 feriti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

