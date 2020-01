Bianca e Diego i ‘primi nati’ del 2020. A Novara sette parti in una notte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I ‘primi nati’ del 2020 sono Bianca e Diego. A Novara è stato un Capodanno da record: sette parti in una notte. Torino sul podio. ROMA – I ‘primi nati’ del 2020 sono Bianca e Diego. Il record se lo contendono Roma e Napoli con una differenza di soli 20 secondi. Una clinica della Capitale, infatti, rivendica il primato di questo nuovo anno con la venuta al mondo di una bambina di nome Bianca. Un altro calcolo, però, sposta il record a Napoli. A mezzanotte esatta del primo gennaio è nato il piccolo Diego, con il nome scelto in onore di Maradona. Una diatriba che sarà risolta dai documenti ufficiali anche se si tratta di una ventina secondi di differenza tra i due bambini. Torino sul podio, Novara da record Un inizio 2020 ricco di nascite. A Torino con il piccolo Aron, figlio di genitori romeni, nato quarantanove minuti dopo la mezzanotte. ... Leggi la notizia su newsmondo

