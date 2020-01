Arriva la prima sconfitta di Ancelotti: City-Everton 2-1 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo due vittorie consecutive, Arriva la prima sconfitta per l’Ancelotti inglese. Il suo Everton è stato battuto 2-1 dal Manchester City di Guardiola. Partita dal pronostico chiuso che gli uomini di Ancelotti hanno giocato con coraggio, oltre al solito acume tattico del loro tecnico. Troppo ampio, ovviamente, il divario tecnico tra le due formazioni. Risultato giusto. Per la prima volta, Guardiola è riuscito a superare Ancelotti. Decisiva, nella ripresa, la doppietta di Gabriel Jesus. Nel primo tempo, per fuorigioco, era già stato annullato un gol ai Citizens. Ancelotti non ha rinunciato a provare a ribaltare la partita, anche se il pallino del gioco è sempre stato abbondantemente nelle mani del City. Con l’ingresso di Kean, l’Everton ha segnato la rete dell’1-2 a circa venti minuti dalla fine. Poi non è successo granché, se non il palo colpito ancora da Jesus. ... Leggi la notizia su ilnapolista

