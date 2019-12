Vent’anni fa l’inizio dell’era di Vladimir Putin (Di martedì 31 dicembre 2019) Anche in Russia il 31 dicembre 1999 l’attenzione era rivolta unicamente al conto alla rovescia che stava portando all’arrivo del 2000, del nuovo secolo e del nuovo millennio i cui primi spauracchi apparivano costituiti dal “millennium bag“. Improvvisamente però le tv di ogni angolo del paese, da San Pietroburgo fino a Vladivostock, hanno annunciato un discorso del presidente Boris Yeltsin. E da subito non è sembrato affatto il classico discorso di fine anno, previsto invece poco prima della mezzanotte. Erano passate da poco le 10:30, in un paese quasi fermo per via dell’imminente festività i televisori erano tutti sintonizzati sull’anziano e sempre più sofferente presidente. E le sue parole hanno colto di sorpresa tutti, ammiratori (sempre di meno) e detrattori (sempre di più) dell’uomo assoluto protagonista del decennio che stava per terminare: ... Leggi la notizia su it.insideover

PortaSud : RT @matteorossi1976: Ricominciamo dalla parte dove batte il cuore! Vent’anni dopo Seattle e Porto Alegre e l’inizio del cammino verso un al… - matteorossi1976 : Ricominciamo dalla parte dove batte il cuore! Vent’anni dopo Seattle e Porto Alegre e l’inizio del cammino verso un… -