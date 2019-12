Spagna, incidente tra due arei sfiorato per 19 secondi (Di martedì 31 dicembre 2019) Federico Giuliani Un dossier pubblicato dalla Ciaiac spagnola ha fatto luce su quello che sarebbe potuto essere un incidente gravissimo Quello che sarebbe potuto essere il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli europei degli ultimi anni è stato evitato miracolosamente per appena 19 secondi. In questo ristrettissimo lasso di tempo un Airbus A320 della compagnia low cost ungherese Wizz Air decollato da Craiova, in Romania, e un Embraer E195 di Aeronova, decollato invece da Venezia, hanno evitato una collisione che avrebbe potuto provocare la morte di 268 persone. La tragedia sfiorata è messa nera su bianco da un dossier pubblicato qualche giorno fa dalla Commissione spagnola di indagine per gli incidenti nell'aviazione civile (Ciaiac). Il rapporto citato risale alle ore 20:20 del 10 novembre 2018. In quel preciso momento l'Airbus proveniente da Craiova e diretto a ... Leggi la notizia su ilgiornale

