Raiola: «I giocatori vengono a cercarmi. Non sono la Gea dove andavano per paura di uscire dal giro» (Di martedì 31 dicembre 2019) Repubblica, con Emanuele Gamba, intervista Mino Raiola. Intervista ovviamente da leggere. Prendiamo qualche risposta del principe dei procuratori che ha appena piazzato Haaland al Borussia Dortmund. «La mia commissione dipende dallo stipendio del giocatore, e vale per tutti. Non punto la pistola alla tempia di nessuno». Gli italiani non sanno valorizzare i propri talenti, figurati quelli degli altri. A me capita di incontrare osservatori italiani che gridano al miracolo se vedono un 2001 forte. Allora gli dico: “ma che ve ne fate, se poi non lo fate giocare”. Non mette tristezza la Juve che vende Kean? «Tanta, anche a me. Non l’avrei portato in Premier se non parlasse perfettamente inglese, perché è ben raro che un ragazzo italiano si adatti all’estero: chiediamoci perché Spagna e Francia continuano a esportare giocatori e noi no. Ma se l’avessi lasciato alla Juve me l’avrebbero fatto ... Leggi la notizia su ilnapolista

