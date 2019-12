Istat, gli stipendi tornano a salire. Minimo storico per le nascite (Di martedì 31 dicembre 2019) Nell’ultimo Annuario dell’Istat è stato specificato come gli stipendi sono tornati a salire. Una crescita che mancava da quasi un decennio. ROMA – Pubblicato il consueto Annuario dell’Istat. Nel 2018, è stato precisato nel documento, sono ritornati a salire dopo quasi un decennio. “Dopo un fase di decelerazione che perdurava da nove anni – si legge tra le pagine riportate dall’Ansa – le retribuzioni contrattuali orarie nel totale economia sono tornate ad aumentare. Tale variazione è stata determinata per più di due terzi dai miglioramenti economici intervenuti nell’anno …“. Istat, Minimo storico per le nascite. Famiglie sempre più piccole Nell’Annuario è stato confermato il calo delle nascite: “Nel 2018 – si legge – i nati vivi sono 439.747, nuovo Minimo storico dall’Unità ... Leggi la notizia su newsmondo

