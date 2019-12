Il padre uccise la madre, ora è fuori dal carcere. L’appello disperato di Annamaria: “Aiutatemi” (Di martedì 31 dicembre 2019) Storia di Annamaria: il padre uccise la madre e ora è fuori dal carcere. L’appello La storia di Annamaria è una delle difficili vicende di orfani di femminicidio. Per poter scappare dal padre che ha ucciso sua madre, Annamaria lancia un appello. Orfana di femminicidio Annamaria Guadagno, 27 anni, vuole allontanarsi da casa per vivere in un posto sicuro, lontano da suo padre che è uscito di carcere dopo aver ucciso la mamma. La ragazza era appena maggiorenne quando il padre Salvatore, di 39 anni, strangolò la moglie, Carmela Cirillo, di 38 anni, nella loro casa in via Cavour, a Feletto Umberto. L’uomo fu condannato a 18 anni di carcere, ma dopo 7 anni e una serie di permessi premio ha l’opportunità di uscire di casa ma la ragazza e il fratello di 24 anni hanno paura e vogliono scappare per non poterlo vedere mai più. Dopo un periodo in cui hanno vissuto dai nonni i due ... Leggi la notizia su tpi

