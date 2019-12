Dakar 2020, il montepremi: quanti soldi guadagnano i piloti e quanto costa partecipare per i privati (Di martedì 31 dicembre 2019) La Dakar 2020 si correrà in Arabia Saudaita dal 5 al 17 gennaio, il Rally Raid più prestigioso e importante al mondo sbarca per la prima volta in Medio Oriente dopo la lunga avventura in Africa e la parentesi in Sud America. Si preannuncia grande spettacolo su un percorso estremamente difficile e complicato, oltre 5000 km tra sabbia, dune del deserto, sterrato e con delle prove Marathon che potrebbero davvero essere decisive ai fini della classiffica generale. L’uomo più atteso è indubbiamente Fernando Alonso, due volte Campione del Mondo F1 che si cimenterà in questa avventura: lo spagnolo riuscirà a dire la sua all’esordio in una competizione così particolare dove l’esperienza è fondamentale? La Dakar 2020 è una corsa massacrante, difficilissima, complicata da leggere e con una navigazione molto ostica. Un evento di lusso e di prestigio, molto difficile da vincere ma ... Leggi la notizia su oasport

