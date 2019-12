Classifica Tour de Ski femminile 2020: Therese Johaug si riprende la testa dopo la terza tappa di Dobbiaco (Di martedì 31 dicembre 2019) dopo la terza tappa del Tour de Ski, appena disputata nella forma della 10 km femminile a tecnica libera di Dobbiaco, il comando torna nelle mani di Therese Johaug. La norvegese, però, non convince: la connazionale Ingvild Flugstad Oestberg l’ha a lungo insidiata, cedendo per soli sette decimi. La russa Natalia Nepryaeva, leader dopo Lenzerheide, rimane a 21 secondi, ma in generale niente è ancora stato deciso, contrariamente a quasi tutte le previsioni che si erano fatte alla vigilia. Classifica Tour DE SKI femminile dopo LA terza TAPPA 1 Johaug Therese NOR 55:14 2 NEPRYAEVA Natalia RUS 55:35 3 WENG Heidi NOR 55:36 4 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 55:37 5 ANDEON Ebba SWE 55:48 6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 55:57 7 LAMPIC Anamarija SLO 56:11 8 WENG Tiril Udnes NOR 56:18 9 DIGGINS Jessica USA 56:24 10 MAUBET BJORNSEN Sadie USA 56:33 26 COMARELLA Anna ITA 58:27 35 SCARDONI ... Leggi la notizia su oasport

