Charlene di Monaco: “Anno terribile, ho perso due amici in pochi giorni. Ecco perché non sorrido” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Non sorride mai”: l’etichetta di “principessa triste” viene affibbiata ormai da tempo a Charlene Wittstock, la moglie del principe Alberto di Monaco e mamma dei suoi due gemelli Jacques e Gabriella. Un pregiudizio incollatole addosso dai giornali scandalistici e da cui prova a scrollarsi in una rara intervista rilasciata al magazine sudafricano Huisgenoot. Spiegando quanto sia stato difficile per lei l’anno appena trascorso. Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente. La morte di due amici e i problemi di salute del padre Charlene ha raccontato al giornale come nel corso del 2019, il padre ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico e due suoi cari ... Leggi la notizia su forzazzurri

