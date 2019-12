Autostrade, Cancelleri (M5S): “Revoca immediata delle concessioni ad Aspi e avvio di un un piano di manutenzione straordinario sulle reti” (Di martedì 31 dicembre 2019) M5S non recede dalla linea dura sulla revoca delle concessioni autostradali. A ribadirlo è il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, sul Blog delle stelle. “Revoca immediata delle concessioni ad Aspi – scrive l’esponente pentastellato – e avvio immediato di un un piano di manutenzione straordinario sulle reti autostradali perché il Governo, di cui orgogliosamente fa parte il Movimento 5 Stelle, deve poter dire agli italiani: le nostre Autostrade sono sicure!”. “Ieri – aggiunge Cancelleri riferendosi al crollo nella galleria dell’A26 – per fortuna nessun ferito. Esatto! Per fortuna! Fortuna perché la A26, in concessione ad Aspi, è un’autostrada percorsa da migliaia di cittadini! Ancora Aspi dietro anni e anni di incuria e mancata manutenzione. La stessa Aspi che pochi giorni fa scriveva al Governo quasi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

