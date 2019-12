10 regole d’oro per sciare in sicurezza (Di martedì 31 dicembre 2019) Preparatevi fisicamenteNon sottovalutate dolori e fastidiPrudenza, buon senso e responsabilitàRispettate le più comuni regole degli impianti sciisticiFate esercizi di riscaldamento prima delle disceseControllate la velocitàNon isolateviEvitate di appesantirvi troppoValutate attentamente le condizioni meteorologicheUtilizzate sempre il casco di protezioneBuona preparazione atletica, prudenza e buon senso. Questo il prezioso mix per chi pianifica una vacanza sulla neve. Sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio, slittini e ciaspolate, sono passione e divertimento per grandi e piccini. Ma guai a prenderli alla leggera. Secondo quanto riferisce il Sistema Nazionale di Sorveglianza sugli Incidenti in Montagna (SIMON), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno si registrano oltre 30 mila incidenti sulle piste e di questi 1700 costringono a un ricovero in ospedale. Incidenti che, ... Leggi la notizia su vanityfair

robanza1 : RT @dermanewsok: LE REGOLE D’ ORO PER OFFRIRE E GUSTARE LO SPUMANTE. CAPODANNO, 74 MILIONI DI BOTTIGLIE ITALIANE (+8%) - salutedomani : LE #REGOLE D’ ORO PER OFFRIRE E GUSTARE LO #SPUMANTE. #CAPODANNO, 74… - Stefano42215491 : RT @Stefano42215491: Le regole d'oro per il brindisi di Capodanno - Vino - -