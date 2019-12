Va alle Barbados per le vacanze di Natale | Cristian muore per un misterioso virus

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Di Marco è morto mentre stava per essere caricato su un aereo che da Bridgetown, capitale dilo doveva portare in Martinica. Erano da poco passate le 15 ora locale, le 20 in Italia, quando il cuore dell’artigiano 43enne di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, colto da un malore mentre era in vacanza ai Caraibi si è fermato. Ancora tutti da chiarire i motivi del malore. Doveva essere trasportato in un ospedale della Martinica, per rimuovere del liquido dal cervello. Da lì, in Italia, con un volo speciale. Tutta l’organizzazione era stata resa possibile dalla gara di solidarietà che partita immediatamente alla notizia delle sue condizioni. Amici, conoscenti ma anche sconosciuti della sua città, Mantova, avevano raccolto quasi 90mila euro in una giornata.La corsa contro il tempo aveva avuto una forte accelerazione grazie ...

