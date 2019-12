Truffa dei Bimby | denunciate due persone in Puglia

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I Carabinieri di Rubiera Reggio Emilia hanno denunciato duedella provincia di Foggia per il reato di concorso in. Si tratta di un giovane di 20 anni e di un 32enne. Entrambi facevano credere ai potenziali clienti di poter vendere loro il robot da cucinausato, a prezzi vantaggiosi. Ma non appena incassavano i soldi, facevano perdere letteralmente le loro tracce. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri infatti, attraverso un’inserzione esca, i due giovani foggiani (entrambi senza lavoro) piazzavano annunci su siti online di compravendita promettendo appunto la vendita diusati a ottimi prezzi. La trattativa iniziava online e proseguiva poi via telefono. Quando sulla carta prepagata veniva accreditata la cifra pattuita per la vendita, i due semplicemente sparivano. L’acquirente si lamentava del ritardo nella spedizione dell’elettrodomestico ...

