Spal, interesse per Kjaer dell’Atalanta (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Spal è alla ricerca di un difensore e si sarebbe messa sulle tracce di Simon Kjaer, che ha trovato poco spazio all’Atalanta Difficilmente rivedremo Simon Kjaer con la maglia dell’Atalanta dopo il mercato di gennaio. L’ex Roma ha trovato pochissimo spazio nella formazione di Gasperini e vorrebbe lasciare Bergamo. Sulle sue tracce si è messa la Spal di Semplici che, secondo la Gazzetta dello Sport, lo accoglierebbe a braccia aperte vista la necessità di potenziare il reparto arretrato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

zazoomblog : Calciomercato Spal: interesse per Berisha contatti con la Lazio - #Calciomercato #Spal: #interesse - FiorentinaUno : SPAL, Interesse per il centrocampista viola - zazoomblog : Calciomercato Spal: interesse per Berisha contatti con la Lazio - #Calciomercato #Spal: #interesse -