Sharon Stone bloccata su app per single, pensavano fosse un fake (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche l'attrice Sharon Stone frequenta le app di incontri, ma in molti hanno pensato che il suo profilo fosse un fake, tanto che l'applicazione in questione - Bumble - le ha bloccato l'account. La star di Basic Instinct è ricorsa a Twitter per protestare ed è stata subito riammessa, con gli auguri della direttrice editoriale dell'app Clare O'Connor: "Spero che tu possa trovare il tuo tesoro".Sharon Stone bloccata su app per single, pensavano fosse un fake 30 dicembre 2019 16:28.

