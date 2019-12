Sconcerti: “Il Napoli è la squadra che ha deluso di più nel 2019” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Calciomercatoweb.com intervista Mario Sconcerti. Il giornalista del Corriere della Sera fa una sorta di bilancio di fine anno, con tanto di pronostici per il 2020. squadra rivelazione è stata, per Sconcerti, l’Atalanta. “Il 2019 è stato l’anno della sua definitiva affermazione. Il terzo posto nello scorso campionato è stato straordinario, così come la qualificazione agli ottavi di Champions League, nonostante l’infortunio di Zapata nel momento decisivo”. Allenatore dell’anno Gasperini, l’italiano che si è imposto più degli altri Barella. “Il passaggio dal Cagliari all’Inter ha alzato il suo livello, è un punto fermo della nazionale e crescerà ancora”. Il Napoli viene chiamato in causa in negativo. Per Sconcerti è la squadra che ha deluso di più “Il Napoli, era partito per vincere lo scudetto o comunque si era candidato ad antagonista della ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Sconcerti: “Il Napoli è la squadra che ha deluso di più nel 2019” Intervista a Calciomercatoweb: “Era partito per v… - sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Atalanta, Gasp, Correa e Barella i top del 2019. Mercato: Ibra sposta, Juve occhio a Paredes! Perc… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti a TMW Radio: 'Haaland, bravo il BVB ad anticipare tutti' -