Regionali in Campania, de Magistris: Una lista civica contro De Luca e Caldoro (Di lunedì 30 dicembre 2019) «Il nostro obiettivo è costruire un campo largo, una coalizione civica regionale con la quale ritengo avremmo molte probabilità di vincere. Non abbiamo steccati, ci rivolgiamo ad aree diverse e ci auguriamo di poter avere una risposta soddisfacente ma è evidente che siamo alternativi a qualsiasi candidatura che veda nelle figure di De Luca e di Caldoro i riferimenti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista delle Regionali che si terranno alla fine di maggio 2020. Il primo cittadino, nel sottolineare che il dialogo con altre forze «è già aperto da qualche mese», ha aggiunto: «Vediamo se tra il M5s e all’interno del Pd, ma anche tra le forze più moderate e conservatrici si comprende che una coalizione civica regionale è quello che forse si aspettano i campani ». Da parte sua il sindaco ha ribadito che la lista sarà annunciata dopo l’Epifania e «sarà ... Leggi la notizia su ildenaro

