Picchiata dall’edicolante, l’attrice Irene Ferri finisce in ospedale. Le sue condizioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lite con l’edicolante: l’attrice Irene Ferri finisce in ospedale. Una brutta disavventura per Irene Ferri che, secondo quanto riporta Il Messaggero, avrebbe avuto una discussione in edicola, discussione che sarebbe finita a spintonate con tanto di intervento di polizia e ambulanza. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’edicola è quella in piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro, l’attrice era seduta e ha lamentato diversi dolori. Poi ha raccontato di essere stata Picchiata dalla proprietaria. Lo staff del 118 intervenuto sul luogo della rissa ha visitato entrambe le donne e ha deciso di portare Irene Ferri in ospedale, al Santo Spirto. Nulla di grave per l’attrice che, però, era visibilmente provata da quanto accaduto. La donna, dopo accertamenti al pronto soccorso, è stata rimandata a casa con qualche giorno di prognosi. Ma che cosa è successo tra le due donne? ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Picchiata dall’edicolante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Picchiata dall’edicolante