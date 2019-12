Napoli, due cani chiusi in auto con i finestrini chiusi: salvati dalla polizia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella serata di ieri, in via Mezzocannone, al centro di Napoli, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea hanno salvato due cani. Gli animali erano stati lasciati in un'automobile parcheggiata, con i finestrini chiusi. I poliziotti, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a trarli in salvo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - SkyTG24 : Salerno: rapinano padre con figlio disabile, arrestati due 16enni - tg2rai : Due grandi città italiane alle prese con disagi sotto le feste. A #Roma un'altra fermata della metro chiusa da oggi… -