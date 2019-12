Metro Roma, chiude per manutenzione la stazione Cornelia della linea A. E anche Baldo degli Ubaldi è off limits (Di lunedì 30 dicembre 2019) La chiusura rientra nel “piano di interventi” per la “revisione ventennale di scale mobili e ascensori” e di fatto complica la situazione della linea A della Metropolitana di Roma, già alle prese con i lavori a Baldo degli Ubaldi. Da oggi – e probabilmente per tre mesi – resterà off limits la stazione di Cornelia, dove ogni giorno transitano mediamente tra le 13 e le 15mila persone senza contare gli utenti di Baldo degli Ubaldi che in queste settimane si erano riversati sulla vicina fermata. Per ridurre i disagi, spiega Atac, sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che collegherà Cornelia alle vicine stazioni attive della linea A della Metropolitana Valle Aurelia – che consente anche la connessione con la ferrovia FL3 – e Cipro. “Per il proseguimento dei lavori di revisione di scale mobili e ascensori, infatti, la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

