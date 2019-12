Massimo Cacciari, il governo di Pd e M5s è già morto. "Comunque vada in Emilia cadrà su una buccia di banana" (Di lunedì 30 dicembre 2019) "Il Pd in Emilia non perderà. Ma se succede, salta il governo". Massimo Cacciari, intervistato al Fatto Quotidiano, si lancia in una profezia sulle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Se la Lega sfonderà nella roccaforte rossa, sarà crisi. "Il colpo a livello d'immagine sarebbe troppo forte" Leggi la notizia su liberoquotidiano

