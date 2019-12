M5s, caos restituzioni. Giarrusso: “Li tengo da parte per i processi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) M5s, scoppia il caos delle restituzioni. Il senatore Giarrusso: “Li tengo da parte per i processi. Non lascio il MoVimento”. ROMA – M5s, scoppia il caos delle restituzioni. Le dimissioni di Fioramonti hanno aperto un dibattito all’interno del partito con molti esponenti che fino a questo momento non hanno pagato il proprio debito con i pentastellati. Nella lista nera è presente anche il senatore Mario Giarrusso che su Facebook ha spiegato il perché di questo mancato rimborso. caos restituzioni, Giarrusso si difende Il senatore Giarrusso si è difeso con un lungo post su Facebook: “Ho assunto l’impegno di ridurmi parte dello stipendio – ha scritto l’esponente pentastellato – e restituire gli emolumenti non spesi, sin dal 2013, anno in cui sono entrato in Senato come portavoce dei cittadini. Ho quindi proceduto a rendicontare ... Leggi la notizia su newsmondo

M5s - caos rimborsi : gli eletti nel ciclone per gli stipendi non restituiti : I probiviri hanno richiamato i ritardatari a saldare i conti entro il 31 dicembre per evitare sanzioni disciplinari, ma...

CAOS M5s / "Fioramonti ha sbagliato i tempi e accelerato la fine del governo" : Secondo Paolo Becchi l'operazione Fioramonti è stata un pasticcio: svela, fuori tempo, il piano di Conte. Ma i 5 Stelle hanno completamente perso la bussola

Manovra - caos in Aula nella notte. Lega e FdI contro M5s con cori e striscioni : “Volevate la rivoluzione e ora pensate solo al panettone” : A pochi minuti dal voto finale sulla legge di Bilancio, mentre interviene Leonardo Donno del M5s, i deputati di Fratelli d’Italia espongono uno striscione in Aula con la scritta “Parlavate di rivoluzione , ora pensate solo a mangiare il panettone“. È bagarre. Intervengono i commessi. Federico Mollicone, tra i deputati FdI che espongono lo striscione, sale sui banchi e il presidente Roberto Fico lo espelle. Mollicone prima fa ...

M5s - caos nel Movimento dopo le voci di addio. Di Maio convoca i facilitatori : Senatori in uscita, mentre alla Camera la scissione è rimandata a gennaio. Il capo politico incontra i nuovi esponenti della struttura. Villarosa: Paragone si dimetta

Caos M5s - Paragone insiste : «Non mi dimetto e non mi caccerete» : «Un conto è cacciarmi, un conto è dire ‘ Paragone si dimetta’. Lo ridico: non mi dimetto e voi non mi caccerete, altrimenti nasce un problema dentro il Movimento». Lo ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone intervenendo a Tagadà di Tiziana Panella su La7 oggi. La dissidenza di Gianluigi Paragone nel M5S sembra essere arrivata al punto di non ritorno. Ieri 17 dicembre il ministro dello Sviluppo economico ...

CAOS M5s / "Di Maio ha chiuso - ora sfida Casaleggio-Grillo" : M5s si sta dissolvendo a causa della politica di Di Maio : il sì al Mes ha provocato adesioni alla Lega. Ne arriveranno altre. Governo KO in gennaio

Caos M5s - aumentano i fuoriusciti Ira Di Maio : «La Lega ci dica il prezzo» : Il capo politico del Movimento: «Ci dica no quanto costa al chilo un senatore». Il tweet del numero uno del Carroccio: «La dignità non ha prezzo»

Caos M5s - Grassi passa alla Lega : “Porte aperte a chi non è succube del Pd” : Tre senatori M5s passa no alla Lega ? L’accordo sul Salva-Stati potrebbe spaccare il MoVimento. Salvini gongola e si prepara ad accogliere nuovi esponenti. ROMA – Tre senatori M5s passa no alla Lega ? Dopo il via libera della maggioranza sul Salva-Stati, la discussione tra gli esponenti grillini è diventata molto accesa. Il primo a ufficializzare il suo trasferimento al Carroccio è Grassi . Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...

Salva-Stati - M5s nel caos. Di Maio accusa la Lega : “Mercato delle vacche” : Salva-Stati , si spacca il M5s. Quattro senatori pronti a passare con la Lega . Di Maio non ci sta ed evoca i pm: “Mercato delle vacche”. ROMA – Salva-Stati , il M5s si spacca. La votazione sulla risoluzione del Mes ha fatto ‘scoppiare’ il partito di Di Maio che ora è ufficialmente diviso in due parti. Da una parte i fedelissimi del leader e di conseguenza di questo governo e dall’altra i ...

La risoluzione giallorossa sul Mes incassa via libera dal Senato. Maggioranza regge nel caos M5s - primi addii : La Maggioranza supera senza incidenti, nonostante i 4 voti M5s contrari, la prova del voto al Senato. Il testo della risoluzione giallorossa sul Mes, frutto di una lunga e difficile mediazione, incassa 164 voti favorevoli a palazzo Madama. Numeri che mettono in sicurezza, almeno per oggi e almeno sulla carta, il governo, con i giallorossi che superano l'asticella della Maggioranza assoluta (fissata a quota 161). Certo, arrivano in soccorso ...

La maggioranza ha retto sul Mes. Ma il M5s è nel caos e arrivano i primi addii : La maggiorana supera senza incidenti, nonostante i 4 voti M5s contrari, la prova del voto al Senato. Il testo della risoluzione giallorossa sul Mes, frutto di una lunga e difficile mediazione, incassa 164 voti favorevoli a palazzo Madama. Numeri che mettono in sicurezza, almeno per oggi e almeno sulla carta, il governo, con i giallorossi che superano l'asticella della maggioranza assoluta (fissata a quota 161). Certo, arrivano in soccorso ...

Rifiuti - Rocca (FdI) : M5s getta Roma nel caos. : Ritardi nella pianificazione, incapacità, incertezze e contraddizioni, insomma c’è di tutto dentro la fallimentare gestione dei Rifiuti di Roma da parte della Raggi e del M5S. Hanno reso la città una pattumiera, l’ISPRA ha certificato che la raccolta differenzia per la prima volta è in calo rispetto agli ultimi 10 anni e continuano a spendere milioni di € per portare i Rifiuti fuori regione e all’estero e non si vede l’ombra di un piano serio e ...

Fondazioni - caos maggioranza. Renzi a M5s : «Moralisti solo di giorno». Di Maio : «Una porcheria» : Via libera della commissione Finanze della Camera al Dl Fisco dopo una lunga maratona durata 14 ore: i deputati hanno votato il mandato al relatore. Il testo, in prima lettura a Montecitorio,...

Caos governo - nuovo patto Pd- M5s al palo. E scoppia grana sui finanziamenti a ex fondazione renziana Open : Che lo si voglia chiamare patto , accordo, contratto o tagliando, Partito Democratico e Movimento 5 stelle sono determinati a dare una scossa all'azione di governo rinnovando, come accade in certi matrimoni, l'impegno a lavorare insieme per il Paese. E Luigi Di Maio si spinge a indicare il mese di gennaio quale momento per apporre le firme in calce al patto , una accelerazione che fa storcere il naso al Pd. Dopo Nicola Zingaretti, che ...

Beppe Grillo concretizza il "caos". Il M5s si allea con il Pd ed esplode : il piano per un epico atto finale : Davide Casaleggio sa che il Movimento Cinque Stelle sta andando a sbattere e si spegnerà. Non è soltanto una questione numerica come dicono i sondaggi. L'impressione è che si continui a mettere toppe a un vestito sempre più pieno di buchi. I Cinque stelle sono visibilmente disorientati. Luigi Di Mai

zazoomnews : M5s caos rimborsi: gli eletti nel ciclone per gli stipendi non restituiti - #rimborsi: #eletti #ciclone #stipendi - moisescresp71 : M5s, caos rimborsi: gli eletti nel ciclone per gli stipendi non restituiti - novasocialnews : M5s, caos rimborsi: gli eletti nel ciclone per gli stipendi non restituiti #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -