Lorenzo Fioramonti lascia il M5s e va nel gruppo Misto: “Il Movimento mi ha deluso molto. Valori persi nella gestione verticistica” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha lasciato il gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle e si è iscritto, “a titolo puramente individuale”, al gruppo Misto. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook. “Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere”. Lo ha scritto l’ex ministro Lorenzo Fioramonti su Facebook, annunciando di aver comunicato al Presidente della Camera la “decisione di lasciare il gruppo parlamentare ed approdare, a titolo puramente individuale, al Misto”. “È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo”, aggiunge. L'articolo Lorenzo Fioramonti lascia il M5s e va nel gruppo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

