Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In questo video tratto dalla pagina facebook di Matteoe che racconta la presenza del Capitano alla festain quel diin provincia di Bergamo possiamo ammirare ladel popolo del Carroccio al PresidenteRepubblica Sergio. LaadIl capitano, come suo costume, citaricordando agli astanti di seguire il discorso di fine anno del presidenteRepubblica – quello del 2019 non è piaciuto moltissimo né ané al restosua maggioranza di governo – e subito partono i fischi., con il suo solito atteggiamento guascone, prima si lamenta e poi definisce “screanzati” quelli che stanno fischiando, ma subito dopo il leaderdice che il presidenteRepubblica aveva detto che avrebbe consentito la nascita di un governo dopo la caduta ...

Miti_Vigliero : In questo video tratto dalla pagina facebook di Salvini possiamo ammirare la contestazione del popolo del Carroccio… - medicojunghiano : RT @neXtquotidiano: La contestazione della Lega a #Mattarella ad Albino (e #Salvini sogghigna) - planetpaul65 : RT @neXtquotidiano: La contestazione della Lega a #Mattarella ad Albino (e #Salvini sogghigna) -