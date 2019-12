Irene Ferri: l'attrice di Pezzi Unici in ospedale dopo la lite con un'edicolante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Irene Ferri, reduce dal successo della fiction Pezzi Unici, è stata protagonista, a Roma, di una lite con un'edicolante che l'ha mandata in ospedale. Irene Ferri protagonista non solo di Pezzi Unici ma anche di una lite con un'edicolante, che l'ha spedita dritta in ospedale, senza, però, ferite gravi o conseguenze degne di nota. L'alterco sarebbe nato ieri mattina davanti a un'edicola di Piazza Risorgimento a Roma tra Irene Ferri e la proprietaria dell'esercizio commerciale. Ignoti i motivi che hanno scatenato il litigio anche se alcuni testimoni hanno parlato di un semplice malinteso, che sarebbe però degenerato in spintoni. Chiamati sul posto, polizia e ambulanza hanno trovato le due donne visibilmente scosse, con la Anna Berardi di Pezzi Unici seduta sul ciglio della strada ... Leggi la notizia su movieplayer

