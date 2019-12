Il legale | «Gaia e Camilla hanno attraversato col verde» | Il semaforo e i «lampi» | il

Il legale dei genitori : «Gaia e Camilla hanno attraversato regolarmente con il verde» : La ricostruzione del legale di una delle 16enni investite apre nuovi scenari: il semaforo pedonale di corso Francia non prevede il giallo. Una circostanza definita «determinante sul profilo probatorio»

Gaia e Camilla - il legale della famiglia : “Hanno attraversato col verde. Quel semaforo per i pedoni non prevede il giallo” : Gaia e Camilla hanno attraversato la strada col semaforo verde. Ad affermarlo è l’avvocato Cesare Piraino, legale della famiglia delle due ragazze di 16 anni travolte e uccise dall’auto di Pietro Genovese nella notte del 21 dicembre, che in un atto depositato oggi in Procura chiede ai pm un ulteriore approfondimento. La questione, spiega il legale, ruota intorno al fatto che il semaforo pedonale teatro dell’incidente non prevede il ...

