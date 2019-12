Google Chrome ha in test una nuova UI dei gruppi di schede pensata per Duet (Di lunedì 30 dicembre 2019) Google Chrome per Android potrebbe presto dare il benvenuto ad una nuova UI dei gruppi di schede pensata appositamente per Duet. L'articolo Google Chrome ha in test una nuova UI dei gruppi di schede pensata per Duet proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Mxgzzy : Opera GX >>>>>> Google Chrome - _IL_DIGA_ : Finalmente una modalità scura che sembra funzionare sulla maggior parte dei siti - infoitscienza : Google Chrome: piegare tutto il web al tema scuro è sempre più facile, con alterne sorti (foto) -