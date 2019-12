Fabrizio Corona cambia look e torna sui social - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Galici Fabrizio Corona è tornato a farsi vedere sui social, dove ha sfoggiato un look nuovo fatto di capelli lunghi e coppola in testa, in omaggio alla serie Peaky Blinders Fabrizio Corona è tornato sui social. In tanti si chiedono se ci sia davvero lui dietro le foto e i video che quotidianamente l'uomo condivide sul suo profilo, visto che il suo è ancora un regime restrittivo, anche se non più in carcere. Lo scorso 7 dicembre, infatti, Corona è stato trasferito in una clinica protetta di Monza, dove dovrebbe restare per i prossimi 4 anni. Qui potrà curare “la patologia psichiatrica aggravatasi in carcere”, come specificato dal giudice di sorveglianza. Le condizioni di salute dell'ex re dei paparazzi sarebbero incompatibili con la vita da detenuto, pertanto i restanti 4 anni di condanna lì sconterà nell'istituto di cura brianzolo. È da qui che l'uomo pare ... Leggi la notizia su ilgiornale

