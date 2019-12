Cassino, cammina su superstrada di notte dopo incidente, investito: Massimo Palumbo morto sul colpo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Massimo Palumbo è stato investito sulla superstrada Cassino-Atina da un furgone dopo che si era avviato a piedi verso la città in seguito a un lieve incidente stradale. Lo schianto è avvenuto nella notte, per l'uomo non c'è nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Leggi la notizia su roma.fanpage

cassinonotizie : Cassino – Travolto e ucciso mentre cammina a piedi lungo la Cassino-Atina -