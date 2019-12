Carlo Conti scatenato: bacio in diretta con Francesca Fialdini (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è chiuso con un numero in grado di infiammare il pubblico, la prima stagione dell’apprezzatissimo Da Noi a Ruota Libera: lo ha fatto portando in studio nientemeno che Carlo Conti, ospite di Francesca Fialdini per il gran finale della trasmissione. Il talk pomeridiano di Rai 1, appuntamento domenicale voluto come prosecuzione in fascia oraria a Domenica In, ha debuttato a settembre con la conduzione della bionda presentatrice; da allora, solamente successi per l’appuntamento del weekend, con dovuta celebrativa chiusura nell’ultima domenica dell’anno. Show di Carlo Conti all’ultima puntata di Da Noi A Ruota Libera: “Voglio togliermi lo sfizio di baciare Francesca Fialdini” A salutare il pubblico ci ha dunque pensato Carlo Conti, intervenuto sul palco ad affiancare Fracesca Fialdini nel corso dell’appuntamento finale. Nel corso ... Leggi la notizia su velvetgossip

