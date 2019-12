Capodanno, sequestrati 1500 kg botti illegali. 5 denunce (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nel corso dei controlli eseguiti nella Capitale e in provincia in vista della notte di Capodanno, ha sventato l’immissione sul mercato di oltre una tonnellata e mezzo di “botti” illegali, denunciando all’Autorita’ Giudiziaria 5 persone per il reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo. A Tivoli, durante l’accesso presso una rivendita gestita da un cittadino cinese, le Fiamme Gialle del locale Gruppo hanno individuato, tra gli scaffali, oltre 1.500 chili di manufatti, posti in vendita in assenza della prescritta autorizzazione dell’Autorita’ di Pubblica Sicurezza. A Roma, in due punti vendita- gestiti anch’essi da soggetti cinesi- ubicati nelle zone Aurelia e Torrevecchia, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto oltre 20 ... Leggi la notizia su romadailynews

