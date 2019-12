Capodanno a Napoli, paura a via Toledo: piovono calcinacci sui turisti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tanta paura questa mattina a via Toledo per la caduta di alcuni calcinacci che si sono staccati da un palazzo rischiando di investire i turisti che affollavano la strada dello... Leggi la notizia su ilmattino

daniesilvestri : ...non so voi, ma @StefanoBollani e io questo capodanno lo passiamo in piazza a Napoli! - zetoni2 : RT @_DAGOSPIA_: NAPOLI, L'ULTIMA FOLLIA DEL CAPODANNO? SPARARE I BOTTI DIRETTAMENTE CONTRO LE AUTO IN CORSA - youanimal_it : Capodanno: dieci specie a rischio “botti”, appello degli ornitologi -