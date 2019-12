Calendario Softball 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Con tutte le qualificazioni per le Olimpiadi già esaurite nell’arco del 2019, il 2020 del Softball sarà un anno orientato per forza di cose verso l’appuntamento con il torneo a cinque cerchi, prima ancora che verso le competizioni di club. Per quel che riguarda la Serie A1, si comincerà dal 29 marzo e si terminerà il 12 settembre, dopo una lunga serie di pause, aggiustamenti e particolarità causate dal fatto che l’Italia parteciperà a Tokyo 2020. Il nostro Paese è il centro del Softball europeo per buona misura: gli Europei si giocheranno nel Friuli Venezia Giulia, l’European Premiere Cup a Buttrio. Ci sarà anche un’appendice peruviana con la World Cup Under 18, alla sua prima edizione assoluta. L’Italia in quanto Nazionale debutterà in Australia tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, per un Calendario che potrebbe subire ancora ... Leggi la notizia su oasport

