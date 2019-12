Calendario hockey prato 2020 | date | programma e guida di tutti gli eventi

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nuova stagione per l’: unovviamente caratterizzato dall’appuntamento clou in estate, le Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a scoprire tutte quante le competizioni ed ildella prossima annata.11 gennaio – 28 giugno FIH Pro League femminile 18 gennaio – 28 giugno FIH Pro League maschile 9-13 aprile EuroLeague Final 8 (Scozia) 24 maggio ultima giornata Serie A1 femminile 6 giugno ultima giornata Serie A1 maschile 25-7 agosto Olimpiadi Tokyo (Giappone) gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

