Calendario Ginnastica ritmica 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Ginnastica ritmica è pronta ad affrontare un anno particolarmente intenso e impegnativo, questo sport è atteso da una stagione ricca di eventi che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma dal 22 luglio al 9 agosto. I piccoli attrezzi saranno protagonisti in Giappone dove verranno messi in palio i due consueti titoli (all-around individuale, concorso generale per gruppi) ma naturalmente prima di sbarcare nel Sol Levante ci saranno tante altre gare assolutamente da non perdere per capire anche quali sono i reali valori in campo in vista della rassegna a cinque cerchi. Si partirà già in inverno con le quattro tappe della Serie A tra Fabriano, Eboli, Desio prima dell’appuntamento conclusivo in sede ancora da definire. In primavera spazio al circuito di Coppa del Mondo che farà il proprio esordio a Pesaro (3-5 aprile) prima di spostarsi a Sofia, Tashkent, Baku. Tra il ... Leggi la notizia su oasport

