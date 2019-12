Calciomercato, che colpi di Juve e Milan: Genoa scatenato, la Fiorentina bussa in casa Torino (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda la sessione invernale con colpi importanti in arrivo entro i prossimi giorni. Si muovono tutte le squadre del campionato di Serie A ma non solo operazioni che riguardano anche l’estero. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. BARCELLONA – Al Barcellona si fa largo l’idea Thierry Henry. Secondo “Sport” l’ex calciatore può rappresentare una soluzione importante per il futuro. L’ex attaccante ha fatto parte dello staff della nazionale belga, non ha avuto molta fortuna al Monaco (esonerato dopo 19 partite) e sta cercando di rilanciarsi in Mls col Montreal Impact. REAL MADRID – Karim Benzema potrebbe chiudere la sua carriera al Real Madrid. E’ quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’ secondo cui l’attaccante potrebbe ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

