Benvenuti robot! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel mio libro “Contrordine compagni” in circa 300 pagine cerco di distruggere la visione del compianto Warren Bennis sulla fabbrica del futuro (“… avrà solo due dipendenti: un uomo e un cane. L’uomo sarà lì per nutrire il cane. Il cane sarà lì per evitare che l’uomo tocchi qualcosa”). Non so cosa fa Leggi la notizia su ilfoglio

MariaPiaRagosa : RT @fnicodemo: Il pamphlet Benvenuti robot! di @BentivogliMarco, pubblicato oggi su @ilfoglio_it, è una delle cose più illuminanti lette in… - montini211267 : RT @FIMCislStampa: Nel @ilfoglio_it ?? di oggi, Benvenuti robot! di Marco #Bentivogli ???? Paura di un futuro ipertecnologico in cui le macch… - GFalzi : RT @FIMCislStampa: Nel @ilfoglio_it ?? di oggi, Benvenuti robot! di Marco #Bentivogli ???? Paura di un futuro ipertecnologico in cui le macch… -