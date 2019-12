Salvini attacca Conte | «Maratona? Non arriva neanche al primo chilometro»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Matteotorna all’attacco del premierche ieri, 28 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno aveva definito la leadership del suo ex ministro dell’Interno «insidiosa» e aveva annunciato modifiche ai decreti Sicurezza. Oggi il leader del Carroccio affonda sulle prospettive di durata del governo previste da: «nonal. L’ostacolo sarà la realtà, c’è una situazione economica preoccupante», ha dettoparlando in una conferenza stampa a Bologna. Il premier aveva esordito nel suo discorso ai giornalisti premettendo che se questi primi mesi dell’esecutivo giallorosso sono stati come «i cento metri», adesso il governo poteva procedere appunto «come una» ere alla conclusione della legislatura. Il botta e risposta fra il presidente del Consiglio e il suo ...

