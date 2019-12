Paragone | «Il Movimento è morto | se provano ad espellermi vado dal giudice»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il senatore e battitore libero delGianluigiè pronto – come sempre – a dare battaglia. Ha votato No alla manovra, promette di votare contro la maggioranza anche a proposito dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, e non teme le minacce di espulsione. «Io sono come Spirit, il cavallo selvaggio, e d’altra parte loro mi avevano preso per questo. Io sono oggi quello che loro erano alle origini e che ora non sono più perché il sistema li ha addomesticati», dice in una intervista a tutto campo con Il Quotidiano Nazionale (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino). E spiega che, se proveranno ad espellerlo, si appellerà prima alle regole interne disattese e quindi – è la minaccia più pesante – alla magistratura ordinaria: «Ci proveranno, certo. Forse ce la faranno pure, ma poi metterò in evidenza che il collegio dei ...

SkyTG24 : Paragone: il Movimento 5 Stelle è morto - Deadpoo08836222 : @gparagone caro paragone, ma se il movimento è morto, cosa te ne viene se ti cacciano o meno? -