LIVE Tour de Ski 2020 | Sprint Lenzerheide in DIRETTA | Federico Pellegrino secondo | lo

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DIDIETRO A KLAEBO LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 12.58 Si chiude dunque così la nostra, con il successo di un fenomeno e ilposto del nostro uomo di punta nello sci di fondo. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 12.57 2’55″33 il tempo di Klaebo, cona 35 centesimi e Jouve a 57. Poi Retivykh a 86, Haeggstroem a 94 e Golberg a 2″16 12.56DIETRO A KLAEBO! Praticamente imbattibile il norvegese, Jouve finisce rimontato dall’azzurro ed è terzo! 12.55 Jouve sempre davanti,però sta iniziando a risalire fortissimo! 12.54 A metà garasi tiene sempre sulle code di Klaebo, è Jouve che tenta di tenere il ritmo alto in questa fase 12.53 Via! Partita la finale ...

