Il campionato fa 90 | ospiti | concorrenti e cast del programma di Rai 2

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilfa 90:e info La Serie A festeggia i 90 anni dela girone unico (la prima storica annata è datata stagione 1929-1930). Per l’occasione Rai 2 ha deciso di celebrare l’evento con un quiz dal titolo “Ilfa 90” che va in onda oggi, domenica 29 dicembre 2019, alle ore 21,05. Alla conduzione il gruppo che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere ogni domenica con “Quelli che il calcio”: Luca e Paolo, insieme a Mia Ceran, con la partecipazione di Ubaldo Pantani. Di cosa si tratta? Ilin pratica è un vero e proprio quiz in cui si sfideranno nove ex calciatori, protagonisti della Serie A dagli anni ‘70 ad oggi. Il gioco sarà così l’occasione anche per ricordare fasi salienti e personaggi che hanno segnato la storia dello sport più amato dagli italiani. Nel corso della serata non mancherà il ...

