Auto si schianta contro un albero e si spezza in due: un morto e un ferito grave (Di domenica 29 dicembre 2019) Spaventoso incidente a Scorzè, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Venezia, in Veneto. Un uomo di 45 anni è morto e un altro di 34 è in gravi condizioni: i due, intorno alle 11 di stamattina (domenica 29 dicembre) si trovavano a bordo di una Golf GTI che è finita fuori strada e, dopo essere finita in un canale di scolo, si è schiantata contro un albero (un platano posto al bordo della carreggiata), spezzandosi in due. La vittima (il passeggero) e il conducente sono entrambi di Martellago, altro comune della città metropolitana di Venezia. LEGGI ANCHE: Suv si schianta contro un albero: morte tre 16enni. Foto Rainews.it. Sul luogo dell’incidente, in via Tito Speri, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto i due passeggeri dalla vettura. Il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatare la morte del 45enne, mentre ... Leggi la notizia su cronacasocial

